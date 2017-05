NHL: Senators nach Sieg bei den Rangers im Halbfinale

erschienen am 10.05.2017



Die Ottawa Senators haben in der Eishockey-Profiliga NHL zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte das Halbfinale der Play-offs erreicht. Die Kanadier setzten sich bei den New York Rangers mit 4:2 durch und entschieden die best-of-seven-Serie mit dem gleichen Ergebnis für sich.

In der nächsten Runde trifft Ottawa auf Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins mit Stürmer Tom Kühnhackl oder die die Washington Capitals um Torhüter Philipp Grubauer. Die Serie entscheidet sich am Mittwoch im siebten und letzten Spiel.

Chris Kreider brachte die Rangers im Madison Square Garden nach einem 0:2-Rückstand Anfang des Schlussviertels auf 2:3 heran (41.). Doch Jean-Gabriel Pageau sorgte sieben Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung zugunsten der Gäste, als New York den Goalie für einen zusätzlichen Feldspieler herausgenommen hatte. Ottawa stand 2003 sowie 2007 im Halbfinale und wartet noch auf den ersten Meistertitel.