NHL: Siege für Seidenberg, Greiss und Kühnhackl, Overtime-Niederlage für Rieder

erschienen am 10.02.2017



Die New York Islanders mit den deutschen Eishockey-Nationalspielern Dennis Seidenberg und Thomas Greiss haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Bei den Philadelphia Flyers gewann das Team aus dem Big Apple mit 3:1. Nach dem 24. Saisonerfolg stehen die Islanders weiter auf Platz zehn der Eastern Conference.

Einer der Sieggaranten war erneut Goalie Greiss, der 33 Schüsse abwehrte. Seidenberg kam auf 20:38 Minuten Einsatzzeit und bereitete mit seinem 13. Assist das 2:1 vor.

Ebenfalls über einen Erfolg freuen konnte sich Tom Kühnhackl. Mit den Pittsburgh Penguins gewann der 25-Jährige bei Colorado Avalanche mit 4:1. Kühnhackl kam erneut zum Einsatz, blieb in 13:41 Minuten Einsatzzeit allerdings ohne Scorerpunkt.

Keinen erfolgreichen Abend verbrachte Tobias Rieder. Der Angreifer verlor mit seinen Arizona Coyotes gegen die Montréal Canadiens mit 4:5 nach Verlängerung. Alex Galchenyuk traf für die Canadiens in der Overtime. Für Arizona war es die dritte Pleite in den letzten vier Spielen.

Die Washington Capitals setzten sich ohne Torhüter Philipp Grubauer gegen die Detroit Red Wings mit 6:3 durch. Auch Korbinian Holzer kam beim 5:2 seiner Anaheim Ducks bei den Buffalo Sabres nicht zum Einsatz.