NHL-Star Crosby: Zwei Zähne weniger, aber ein Traumtor mehr

erschienen am 22.03.2017



Mit einem Zaubertor und vollem Körpereinsatz hat Eishockey-Superstar Sidney Crosby die Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen NHL zur sicheren Play-off-Teilnahme geführt. Der Teamkollege des deutschen Nationalspielers Tom Kühnhackl traf beim 3:1 bei den Buffalo Sabres nach einem spektakulären Sololauf zur 1:0-Führung für Pittsburgh. Richtig feiern konnte Crosby das nicht: In den Schlusssekunden verlor er nach einem hohen Stock durch Evander Kane zwei Zähne.

Kühnhackl gab die Vorlage zum 2:1 durch Nick Bonino, doch alle standen an diesem Abend im Schatten von Crosby, der bei seinem Treffer wieder mal seine Extraklasse bewies. Der Kanadier umkurvte in hohem Tempo mehrere Abwehrspieler und und schoss den Puck dann einhändig (!) per Rückhand ins Tor. "Sidney Crosby ist so gut, er braucht nicht mal mehr seine beiden Hände zu benutzen", stand auf der offiziellen NHL-Internetseite geschrieben.

Durch den Sieg ist dem viermaligen Stanley-Cup-Sieger der Platz in der K.o.-Runde nicht mehr zu nehmen. Damit ziehen die Pinguins zum elften Mal in Folge in die Play-offs ein.

Nationalstürmer Tobias Rieder feierte derweil mit den Arizona Coyotes einen 5:3-Erfolg bei Tampa Bay Lightning. Rieder konnte keinen Scorerpunkt erzielen, seine Mannschaft belegt weiterhin abgeschlagen den vorletzten Platz in der Western Conference.