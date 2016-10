NHL: Superstar Crosby verpasst Saisonstart mit Pittsburgh

erschienen am 10.10.2016



Eishockey-Superstar Sidney Crosby fehlt dem Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins beim Saisonstart in der NHL. Der 29-jährige Kanadier, Teamkollege des deutschen Nationalspielers Tom Kühnhackl, erlitt nach Aussage von Cheftrainer Mike Sullivan im Training eine Gehirnerschütterung. Wie lange Crosby pausieren muss, blieb zunächst unklar. Die Penguins starten am Donnerstag gegen die Washington Capitals in die Saison.