NHL-Torwart Grubauer verstärkt DEB-Team bei Heim-WM

erschienen am 12.05.2017



Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kann bei der Heim-WM im Kampf um das Viertelfinale mit NHL-Torwart Philipp Grubauer von den Washington Capitals planen. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, wird der Schlussmann zum Team von Bundestrainer Marco Sturm stoßen, der damit auf die Verletzung seines Stammkeepers Thomas Greiss von den New York Islanders reagiert.

Am Freitag hatte Sturm einer Nachnominierung Grubauers noch zögerlich gegenübergestanden. "Wenn Greiss spielen kann, kommt er nicht, das ist sicher", sagte der Bundestrainer, "jetzt ist halt die Frage, wie schlimm die Verletzung ist." Greiss war im Gruppenspiel gegen die Slowakei (3:2 nach Penaltyschießen) nach zehn Minuten wegen einer Oberkörperverletzung vom Münchner Danny aus den Birken ersetzt worden.

Grubauer war mit den Capitals im NHL-Viertelfinale gegen die Pittsburgh Penguins ausgeschieden.