NHL: Washington gerät ohne Grubauer in Rückstand

erschienen am 18.04.2017



Ohne Torhüter Philipp Grubauer sind die Washington Capitals in den Play-offs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL erstmals in Rückstand geraten. Der Hauptrundensieger unterlag bei den Toronto Maple Leafs mit 3:4 nach Verlängerung und musste in der best-of-seven-Serie das 1:2 hinnehmen.

Grubauer war wie in den beiden vorherigen Duellen der K.o.-Runde nur zweite Wahl hinter Braden Holtby, der im dritten Spiel 24 Paraden zeigte. Den Siegtreffer erzielte Tyler Bozak. Toronto empfängt die Capitals am Mittwoch zum vierten Aufeinandertreffen.

Derweil steht Nationalspieler Korbinian Holzer mit den Anaheim Ducks vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Kalifornier gewannen auch das dritte Spiel bei den Calgary Flames mit 5:4 nach Verlängerung und benötigen beim Play-off-Stand von 3:0 nur noch einen Sieg zum "Sweep". Verteidiger Holzer stand knapp 14 Minuten auf dem Eis, der umjubelte Siegtreffer gelang Corey Perry.