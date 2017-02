NHL: Wichtiger Sieg für Islanders mit Seidenberg

erschienen am 20.02.2017



Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL die Chance auf die Play-offs gewahrt. Die Islanders landeten gegen die New Jersey Devils einen wichtigen 6:4-Sieg und liegen mit 64 Zählern einen Punkt hinter Toronto, das sich im Osten derzeit die letzte Wildcard für die K.o.-Spiele sichern würde.

Seidenberg, der auf 14:46 Minuten Eiszeit kam, bereitete den 1:1-Ausgleich durch Ryan Strome im ersten Drittel vor. Thomas Greiss stand nicht im Tor der Islanders. Sein Konkurrent Jean-Francois Berube wehrte 26 von 30 Schüssen ab. Noch am Samstag hatten die Islanders gegen die Devils 2:3 verloren.

Die Anaheim Ducks mit Nationalspieler Korbinian Holzer (14:47 Minuten Eiszeit) gewannen gegen die Los Angeles Kings 1:0. Ducks-Keeper John Gibbs wehrte für seinen fünften Shutout in dieser Saison 24 Schüsse ab. Josh Manson traf im zweiten Drittel (22.).

Beim sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger Boston Bruins scheint sich der Trainerwechsel ausgezahlt zu haben. Unter Bruce Cassidy siegten die Bruins in der Verlängerung 2:1 gegen die San Jose Sharks und feierten den vierten Sieg mit dem neuen Coach. Anfang Februar hatte sich Boston nach fast zehn Jahren von Meistertrainer Claude Julien getrennt. Der 56-jährige Kanadier hatte die Bruins 2011 zum bislang letzten Titel geführt.