Nach 1860-Chaos: Paderborn reicht Zulassungsunterlagen für 3. Liga ein

erschienen am 02.06.2017



Der sportlich abgestiegene SC Paderborn ist bereit, den freigewordenen Platz von 1860 München in der 3. Fußball-Liga zu übernehmen. Die Ostwestfalen, in der Saison 2014/15 noch erstklassig und in diesem Jahr in die Regionalliga abgestiegen, reichten am Freitag die Unterlagen für das Zulassungsverfahren zum Spielbetrieb der 3. Liga ein. "Nun erfolgt die Prüfung der Unterlagen durch den DFB", teilte der Klub mit.

Zuvor hatte Hasan Ismaik, Investor beim Zweitliga-Absteiger 1860 München, die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geforderte Millionenzahlung zur finanziellen Rettung nicht rechtzeitig überwiesen. Deshalb werden die Löwen nicht in der 3. Liga, sondern vermutlich in der viertklassigen Regionalliga Bayern starten.