Nach 60 Jahren: Angers wieder im französischen Pokal-Finale

erschienen am 25.04.2017



Der SCO Angers steht nach 60 Jahren zum zweiten Mal im Finale um den französischen Fußball-Pokal. Der Tabellen-14. der Ligue 1 bezwang im Halbfinale am Dienstagabend den Ligarivalen EA Guingamp 2:0 (1:0) und zog ins Endspiel am 27. Mai im Pariser Stade de France ein.

Den Gegner ermitteln am Mittwoch (21.05 Uhr) Titelverteidiger und Rekordsieger Paris Saint-Germain mit dem deutschen Weltmeister Julian Draxler und der Champions-League-Halbfinalist AS Monaco. Angers hatte 1957 sein bisher einziges Pokal-Endspiel gegen den FC Toulouse verloren.