Nach Abele: Auch Zehnkämpfer Kazmirek muss für Götzis absagen

erschienen am 26.05.2017



Nach Arthur Abele hat auch Zehnkämpfer Kai Kazmirek (Neuwied) seinen Start beim Mehrkampf-Meeting in Götzis/Österreich an diesem Wochenende abgesagt. Der Olympia-Vierte verletzte sich bei seinem letzten Training vor der ersten Qualifikationschance für die WM in London (4. bis 13. August) am Fuß. Abele (Ulm) hatte wegen einer Erkältung passen müssen.

In dem WM-Dritten Rico Freimuth (Halle/Saale) und Abeles Trainingskollegen Mathias Brugger gehen damit nur zwei deutsche Zehnkämpfer in das Rennen um die Norm (8100 Punkte) für die Titelkämpfe in London. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) vergibt die Zehnkampf-Tickets nach dem Meeting in Ratingen am 24./25. Juni.

Eine MRT-Untersuchung im Laufe des Freitags in Frankfurt sollte weiteren Aufschluss über die Schwere der Verletzung von Kazmirek geben.