Nach CL-Gala: Draxler und PSG mit Nullnummer in der Liga

erschienen am 19.02.2017



Weltmeister Julian Draxler hat mit dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain im Titelrennen Punkte liegen lassen. Fünf Tage nach dem glanzvollen Champions-League-Spieg gegen den FC Barcelona (4:0) kam Paris gegen den FC Toulouse nicht über ein 0:0 hinaus. Der Rückstand auf Spitzenreiter AS Monaco, der am Freitagabend nur 1:1 beim SC Bastia gespielt hatte, beträgt damit weiter drei Punkte.

Mit dem deutschen Torhüter Kevin Trapp zwischen den Pfosten hatte Paris zwar deutlich mehr Ballbesitz, konnte sich aber kaum klare Tormöglichkeiten herausspielen. Draxler, der gegen Barcelona noch einen Treffer erzielt hatte, wurde in der 71. Minute ausgewechselt.