Nach DFB-Urteil: Eintracht-Fans ziehen Klage zurück

erschienen am 18.10.2016



Fans des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt haben am Dienstag kurz vor Beginn der mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Frankfurt ihre Klage zurückgezogen. Das bestätigte der Klub dem SID.

Die Anhänger hatten zunächst den vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängten Teilausschluss der Zuschauer beim DFB-Pokal-Spiel der Hessen am kommenden Dienstag (25. Oktober) gegen den FC Ingolstadt nicht akzeptieren wollen.

Wie bereits bei der Partie gegen Rekordmeister Bayern München (2:2) am vergangenen Samstag muss die Nordwesttribüne in der Arena am Dienstag leer bleiben. Grund für die Strafe waren die Vorfälle während des Pokalspiels beim Drittligisten 1. FC Magdeburg (4:3 i.E.). Am 21. August hatten Eintracht-Fans zu Beginn der zweiten Hälfte unter anderem zwei Feuerwerksraketen in einen benachbarten Block abgefeuert.

Ursprünglich hatten die Fans vor Gericht ihr Recht als Dauerkartenbesitzer einklagen wollen. Den Inhabern der Abo-Tickets ist bei Pokalspielen vom Verein ein Vorkaufsrecht für Eintrittskarten zugesichert.