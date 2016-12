Nach Flugzeugabsturz: FIFA-Präsident Infantino zur Trauerfeier nach Brasilien

erschienen am 02.12.2016



FIFA-Präsident Gianni Infantino wird der Opfer des Flugzeugabsturzes in Kolumbien bei einem Trauergottesdienst in Brasilien gedenken. Wie der Fußball-Weltverband mitteilte, hat der 46-Jährige eine geplante Australien-Reise verschoben, um den Unglücksopfern vor Ort die letzte Ehre zu erweisen.

Bei dem Absturz am Dienstag waren 71 Menschen gestorben, darunter zahlreiche Spieler des brasilianischen Erstligisten Chapecoense und deren Begleiter. Die Mannschaft war auf dem Weg nach Medellín, um das Final-Hinspiel in der Copa Sudamericana zu bestreiten.

Auch die Bundesliga und die 2. Bundesliga werden an diesem Wochenende mit einer Schweigeminute vor sämtlichen Spielen und Trauerflor bei allen Klubs ihre Anteilnahme zum Ausdruck bringen. Vor sämtlichen Champions- und Europa-League-Spielen in der kommenden Woche wird es ebenfalls eine Schweigeminute geben.