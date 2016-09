Nach Gold im Zeitfahren: Zanardi Zweiter auf der StraÃŸe

Nach Gold im Zeitfahren: Zanardi Zweiter auf der Straße

erschienen am 15.09.2016



Der frühere Formel-1-Pilot Alex Zanardi hat das erneute Doppel-Gold bei den Paralympics verpasst. Auf der 60-km-Strecke musste sich der 49 Jahre alte Handbiker aus Italien nur ganz knapp dem Südafrikaner Erk van Dyk geschlagen geben und holte Silber. Am Mittwoch hatte der Italiener im Zeitfahren triumphiert. 2012 in London hatte Zanardi noch beide Disziplinen gewonnen.

Nach seinem Gold im Zeitfahren von Rio de Janeiro hatte Zanardi sehr emotional reagiert. "Normalerweise rede ich nicht mit Gott, weil ich denke, er hat Wichtigeres zu tun. Aber als ich erfahren habe, dass ich gewonnen habe, das war einfach zu viel. Da habe ich erst mal zum Himmel geschaut und gesagt: Thank you, boss!", sagte er.