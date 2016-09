Nach Hacker-Angriff: NADA-Vorstand Mortsiefer sorgt sich um Athleten

erschienen am 14.09.2016



Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat nach dem erneuten Hacker-Angriff auf die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA Konsequenzen gefordert. "Es kann doch nicht sein, dass die Krankenakten von Top-Athleten in der √Ėffentlichkeit diskutiert werden. Dagegen m√ľssen wir unbedingt etwas tun", sagte NADA-Vorstand Lars Mortsiefer dem SID.

Wie Mortsiefer weiter erkl√§rte, h√§tten sich die Hacker Passw√∂rter und Zugangsdaten f√ľr das Meldesystem ADAMS verschafft. Das "Phishing" sei entweder bei einem IOC-Vertreter oder einem Athleten w√§hrend der Olympischen Spiele in Rio gelungen, sagte der NADA-Vorstand.

Mortsiefer k√ľndigte an, dass sich die europ√§ischen Anti-Doping-Agenturen bei der WADA genau erkundigen w√ľrden, welche Schutzma√ünahmen ergriffen werden. "Das war ja nicht der erste Angriff. Wir m√ľssen den Druck auf die WADA erh√∂hen. Das ist eine enorme Schw√§chung des Anti-Doping-Kampfes", sagte er. Vor den Olympischen Spielen in Rio hatten russische Hacker versucht, √ľber WADA-Datenbanken an die Adresse der Whistleblowerin Julia Stepanowa zu gelangen, die seit ihrem Beitrag zur Aufdeckung des Staatsdoping-Systems in Russland Morddrohungen erh√§lt.

Mortsiefer bef√ľrchtet, dass die Athleten endg√ľltig das Vertrauen in die WADA und in ADAMS verlieren k√∂nnten. Im j√ľngsten Fall hatten sich russische Cyber-Spione Zugang zu den WADA-Computern verschafft und ver√∂ffentlicht, dass bekannte US-Sportler medizinische Ausnahmegenehmigungen haben. Betroffen sind die Tennis-Schwestern Venus und Serena Williams sowie Simone Biles, vierfache Turn-Olympiasiegerin, und Basketball-Olympiasiegerin Elena Delle Donne. Keiner der Sportlerinnen wurde ein Dopingversto√ü nachgewiesen.

Dank der Sonderregeln ist es Sportlern erlaubt, medizinische Pr√§parate zu nehmen, die wom√∂glich auf der Dopingliste stehen. Das sei auch sinnvoll, sagte Mortsiefer. "Auch Leistungssportler sind mal krank und brauchen dann entsprechende Medikamente", sagte der Experte. Es ist ein heikles Thema. In Deutschland arbeitet die NADA aus diesem Grund mit acht √Ąrtzten zusammen, die √ľber die Medikationen f√ľr Spitzenathleten im Krankheitsfalle entscheiden.