Nach Handgemenge im Madison Square Garden: Früherer Knicks-Star Oakley festgenommen

erschienen am 09.02.2017



Der frühere Basketball-Star Charles Oakley ist in der Nacht zum Donnerstag am Rande des NBA-Spiels zwischen den New York Knicks und den Los Angeles Clippers im Madison Square Garden nach einer Auseinandersetzung festgenommen worden. Oakley saß in der Nähe von Klubbesitzer James Dolan und soll laut verschiedener Medienberichte beleidigende Kommentare abgegeben haben.

Sicherheitsleute sollten ihn aus der Halle geleiten. Oakley weigerte sich, es kam zu einem Handgemenge. Laut der New Yorker Polizei ging der 54-Jährige auf alle drei mit der Faust los.

"Charles Oakley ist zu dem Spiel gekommen und hat sich in einer höchst unpassenden und komplett beleidigenden Art und Weise benommen. Er wurde rausgeworfen und von der Polizei festgenommen. Er war mal ein großer Knick. Wir hoffen, dass er bald Hilfe bekommt", twitterte die Medienabteilung des New Yorker Klubs. Oakley muss sich nun wegen drei Fällen von Körperverletzung vor einem Richter verantworten.