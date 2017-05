Nach Klassenerhalt: Jonker bleibt Trainer in Wolfsburg

erschienen am 29.05.2017



Andries Jonker bleibt nach dem geglückten Klassenerhalt Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Dies bestätigte der Niederländer nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg im Relegations-Rückspiel bei Zweitligist Eintracht Braunschweig in der ARD. Darauf habe er sich mit den Verantwortlichen verständigt, so Jonker.

Der Coach hatte Ende Februar die Nachfolge von Valérien Ismaël angetreten. Wolfsburg musste dennoch in die Relegation, in der schon das Hinspiel mit 1:0 gewonnen wurde.