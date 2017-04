Nach Knie-Operation: Kiels Duvnjak fällt mindestens ein halbes Jahr aus

erschienen am 18.04.2017



Schlechte Nachrichten für den deutschen Rekordmeister THW Kiel: Kapitän Domagoj Duvnjak (28) fällt für den Rest der Saison aus. Der 28 Jahre alte Rückraumspieler wurde am Dienstag an der chronisch entzündeten Patellasehne im linken Knie operiert und wird seinem Klub mindestens sechs Monate fehlen. Dies teilte der THW mit.

Damit wird Duvnjak dem Team von Trainer Alfred Gislason sowohl im Liga-Endspurt als auch im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Barcelona nicht zur Verfügung stehen. Großes Ziel des Kroaten ist die Europameisterschaft im eigenen Land im Januar 2018.

"Die Operation ist gut verlaufen", sagte Kiels Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries nach dem 30-minütigen Eingriff, bei dem das chronisch entzündete Gewebe entfernt wurde. Obwohl Duvnjak seit Saisonbeginn aufgrund starker Schmerzen kaum am Trainingsbetrieb teilnehmen konnte, hatte er den THW zuletzt mit einer überragenden Leistung zum zehnten DHB-Pokalsieg und in die Runde der letzten Acht der Königsklasse geführt.