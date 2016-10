Nach Krebserkrankung und Rio: Schwimm-Olympiasiegerin Dekker hÃ¶rt auf

Nach Krebserkrankung und Rio: Schwimm-Olympiasiegerin Dekker hört auf

erschienen am 10.10.2016



Die niederländische Schwimm-Olympiasiegerin Inge Dekker hat nach 15 Profijahren ihre Karriere beendet. Die 31-Jährige, bei der im Februar Gebärmutterkrebs diagnostiziert wurden war, hatte sich nach einer erfolgreichen Operation noch zu ihren vierten Olympischen Spielen gekämpft. In Rio de Janeiro verpasste sie mit der Staffel über 4x100 m Freistil als Vierte allerdings ihre vierte Olympiamedaille.

2008 hatte Dekker mit der Oranje-Staffel in Peking Gold gewonnen, 2012 in London Silber und 2004 in Athen Bronze. Zudem feierte Dekker insgesamt zehn Titel bei Welt- und 19 bei Europameisterschaften.