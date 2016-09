Nach Kritik am DBB: Bamberg regt Runden Tisch an

erschienen am 20.09.2016



Der deutsche Meister Brose Bamberg hat nach dem Streit mit dem Deutschen Basketball-Bund (DBB) einen Runden Tisch angeregt. Vertreter des DBB, der Liga und der Vereine, die Nationalspieler abstellen, sollten sich "an einen Tisch setzen und sich offen √ľber die Situation austauschen", teilten die Franken am Dienstag mit. DBB-Pr√§sident Ingo Wei√ü sei bereits zu einem pers√∂nlichen Gespr√§ch eingeladen worden.

Der Bamberger Michael Stoschek hatte den DBB vor dem letzten EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande (82:51) scharf attackiert und gesagt, er erwarte, "dass die medizinische und zusätzliche Betreuung nahe an dem ist, was in Ligaklubs geleistet wird".

Bundestrainer Chris Fleming hatte mit v√∂lligem Unverst√§ndnis auf die Vorw√ľrfe seinen Ex-Klubs reagiert. "F√ľr mich basieren die Aussagen nicht auf Wissen, sondern auf Ignoranz", sagte der Amerikaner dem SID: "Ich habe f√ľr gute europ√§ische Teams und in der NBA gearbeitet. Die Qualit√§t, die dieser Betreuungsstab hat, habe ich noch nie so gesehen."