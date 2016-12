Nach McLaren-Report: Weltverband IBSF suspendiert vier russische Skeletonpiloten

erschienen am 30.12.2016



Nach den Doping-Enthüllungen bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 hat der Weltverband IBSF vier russische Skeletonpiloten vorläufig suspendiert. Das teilte die IBSF am Freitag mit, nannte allerdings keine Namen der betroffen Sportler.

In der vergangenen Woche hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) erklärt, nach dem McLaren-Report Ermittlungen gegen insgesamt 28 Sportler eingeleitet zu haben. Dabei geht es um manipulierte Dopingproben bei den Spielen in Sotschi. Dort hatte bei den Männern Alexander Tretjakow die Goldmedaille, bei den Frauen Jelena Nikitina die Bronzemedaille im Skeleton gewonnen.

"Es ist seit der Veröffentlichung des McLaren-Reports eine harte Zeit für alle im Sport. Die IBSF wird alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Glaubwürdigkeit des Sports wiederherzustellen", sagte IBSF-Präsident Ivo Ferriani.

Bereits Mitte Dezember hatte der Verband Russland die WM im kommenden Jahr entzogen. Die ursprünglich in Sotschi geplanten Titelkämpfe finden nun auf der Bahn am Königssee statt. Zuvor hatten mehrere Länder erklärt, Sotschi boykottieren zu wollen oder einen entsprechenden Schritt zumindest in Erwägung zu ziehen.