Nach Pyrotechnik-Einsatz: UEFA ermittelt gegen FC Kopenhagen

erschienen am 19.10.2016



Ärger für den FC Kopenhagen: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Mittwoch ein Disziplinarverfahren gegen den dänischen Meister eröffnet. Kopenhagener Anhänger hatten am Dienstag vor Anpfiff des Champions-League-Spiels beim englischen Sensationsmeister Leicester City Pyrotechnik abgebrannt. Der Fall wird laut UEFA am 17. November vor der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer verhandelt.