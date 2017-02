Nach RB Leipzig: Auch Weltklasse-Keeper Andersson unterstützt HCL-Handballerinnen

Weitere Unterstützung für den in finanzielle Not geratenen Frauenhandball-Bundesligisten HC Leipzig: Weltklasse-Torhüter Mattias Andersson von der SG Flensburg-Handewitt beteiligt sich an der Rettungsaktion der Sachsen und stellte dem Klub ein von ihm signiertes SG-Trikot zur Versteigerung zur Verfügung. Der Erlös kommt zu 100 Prozent dem HC Leipzig zugute.

"Tusen Tack Mattias!!", twitterte der HCL am Mittwoch an die Adresse des langjährigen schwedischen Nationalkeepers. Neben Andersson beteiligen sich auch die Fußballer von RB Leipzig mit verschiedenen Aktionen am Rettungsversuch des Handball-Spitzenklubs. Zudem hat der HCL ein Unterstützerkonto eingerichtet, auf das jeder einzahlen kann.

Der HC Leipzig hatte am vergangenen Donnerstag finanzielle Verbindlichkeiten von 900.000 Euro öffentlich gemacht. Bis Mitte März will der Klub mit Hilfe einer unabhängigen Kanzlei ein Konzept erstellen, um Ende des Monats fristgerecht die Lizenz für die kommende Spielzeit zu beantragen. Parallel werden Gespräche mit der Stadt geführt, die seit Anfang Januar laufen.