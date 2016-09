Nach Rodriguez-Foul: Keine KnochenbrÃ¼che bei Augsburgs Kohr

Nach Rodriguez-Foul: Keine Knochenbrüche bei Augsburgs Kohr

erschienen am 19.09.2016



Mittelfeldspieler Dominik Kohr vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg fällt nach dem brutalen Foul des Mainzers José Rodriguez wochenlang aus. Wie der FCA am Montag mitteilte, hat Kohr ein schweres Weichteiltrauma mit einer tiefen, offenen, circa 14 Zentimeter langen Wunde und freiliegendem Unterschenkelknochen erlitten. Kohr wurde bereits operiert.

Auch Muskel und Sehnen sind betroffen, hieß es vonseiten des Klubs, ein Knochenbruch wurde dagegen nicht diagnostiziert. Ein wochenlanger Ausfall sei sicher, die genaue Dauer der Zwangspause derzeit aber noch nicht absehbar, weil diese vom Heilungsverlauf des Muskelapparates und der Wundheilung abhängig ist.

"Diese Verletzung ist nicht nur unnötig, sondern ganz bitter für Dominik Kohr und unsere Mannschaft", sagte FCA-Manager Stefan Reuter: "Wir drücken Dominik alle Daumen, dass der Heilungsprozess so gut und so schnell wie möglich verläuft. Wir sind sicher, dass Dominik stark zurückkommen wird." Kohr meinte, er sei "froh, dass es kein Bruch ist. Ich muss aber jetzt sehr geduldig sein, um zu sehen, wie die Heilung verläuft."

Kohr (22) war vom eingewechselten Rodriguez in der Nachspielzeit der Bundesliga-Partie am Sonntag (1:3) überhart angegangen worden. Der Übeltäter entschuldigte sich noch auf dem Platz bei seinem Opfer; der Mainzer Trainer Martin Schmidt kündigte jedoch eine Geldstrafe für den Spanier (21) an. Rodriguez habe Mainz mit seiner "dummen" Aktion die Freude über den ersten Saisonsieg genommen, sagte er. Reuter nannte das Foul eine "Frechheit", Präsident Klaus Hofmann beschimpfte Rodriguez übel ("So ein A...").