Nach Schmidt-Fake-News: Sky-Entschuldigungsschreiben an Bayer

erschienen am 12.02.2017



Der Pay-TV-Sender hat Entschuldigungsschreiben an die sportliche Führung des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen um Geschäftsführer Michael Schade und Sportchef Rudi Völler geschickt. Dies bestätigte Sky auf SID-Anfrage. Die Schreiben werden noch Sonntag auf den Weg gebracht, "die Reporter haben sich am Samstag vor Ort schon entschuldigt", hieß es vonseiten des Senders.

Im Vorlauf der Live-Berichterstattung am Samstagnachmittag hatte Sky darüber berichtet, dass der Bayer-Gesellschafterausschuss eine Ablösung von Cheftrainer Roger Schmidt beschlossen habe. Die Meldung entpuppte sich als Fake News. Noch am Samstagnachmittag zog der Sender die Nachricht zurück.

Schade sprach nach dem 3:0-Erfolg des Werksklubs gegen Eintracht Frankfurt von einer "Kampagne gegen uns und den Trainer", nannte den Vorgang "perfide" und eine "völlige Unwahrheit": "Da ist eine Grenze überschritten worden." Völler hatte eine offizielle Entschuldigung vonseiten Skys angemahnt.