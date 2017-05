Nach WM-Aus im Viertelfinale: DEB will mit Sturm verlängern

erschienen am 19.05.2017



Nach dem Viertelfinal-Aus bei der Heim-WM will der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) den Vertrag mit Bundestrainer Marco Sturm vorzeitig verlängern. "Wir werden uns im Sommer oder im Herbst zusammensetzen, wenn sich alles beruhigt hat", kündigte DEB-Präsident Franz Reindl nach dem 1:2 am Donnerstagabend gegen Olympiasieger und Titelverteidiger Kanada an und betonte: "Es gibt keinen Zweifel, dass man verlängert."

Der langjährige NHL-Profi Sturm hatte vor knapp zwei Jahren den Job übernommen und führte die deutsche Mannschaft zweimal in Folge bei einer WM unter die besten Acht. Damit verbesserte sich die DEB-Auswahl seit seinem Amtsantritt in der Weltrangliste von Platz 13 auf acht. Zudem qualifizierte sie sich im vergangenen September für die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Dadurch verlängerte sich Sturms Vertrag bereits automatisch bis Sommer 2018.

"Die Fakten sprechen eine klare Sprache", sagte Reindl, "aber nicht nur die Fakten, sondern auch das Drumherum zählt. Er hat ein Händchen dafür, die richtigen Leute auf die richtigen Positionen zu setzen." Sturm hatte unter anderem den früheren Mannheimer Meistertrainer Geoff Ward zu seinem Assistenten gemacht und das Umfeld der Nationalmannschaft professionalisiert. "Dass die Spieler eine professionelle Umgebung haben, ist auch Marcos Handschrift", lobte Reindl: "Es passt sportlich, er hat super Trainer ausgewählt. Wie die Spieler vorbereitet werden, ist schon höchst professionell. Er hat alles auf ein Topniveau gehoben."

Sturm selbst, der als Trainer neu im Geschäft ist, wollte sich noch nicht festlegen. "Ich bin für alles offen", sagte der 38-Jährige, der aber schon mehrmals betont hatte, dass er langfristig beim DEB arbeiten wolle. "Mir macht es wirklich viel, viel Spaß mit den Jungs", sagte er. Über eine vorzeitige Vertragsverlängerung habe er sich aber noch keine Gedanken gemacht, "das ist noch viel zu weit weg". Sturm reist nach dem WM-Aus zurück in seine Wahlheimat Florida.