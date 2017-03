Nach Winterpause auf der Überholspur

Der FSV Zwickau sah zu Weihnachten schon wie ein sicherer Absteiger aus. Doch vor dem Derby gegen Chemnitz hat sich das Blatt gewendet, weil an den richtigen Stellschrauben gedreht wurde.

Von Gerd Daßler

erschienen am 10.03.2017



Zwickau. Sollte der FSV Zwickau am Sonntag das Sachsenderby gegen den Chemnitzer FC gewinnen, dann würden die beiden Drittligisten noch ganze vier Punkte trennen. Ob es so kommt, wer weiß? Fakt ist, dass sich die Westsachsen quasi an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herausgezogen haben. Auch deshalb war die Freude nach dem 3:1-Erfolg zuletzt beim FC Rot-Weiß Erfurt noch etwas größer als üblich. "Die Mannschaft hat mit einer tollen Mentalität den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz geschafft. Doch mit 30 Punkten bleibt niemand in der Liga. Wir dürfen nicht nachlassen, müssen weiter Vollgas geben und Punkte sammeln", lobt Torsten Ziegner sein Team und schwört es gleichzeitig auf den harten Weg bis Ende Mai ein.

Mit 17 Punkten aus der gesamten Hinrunde sahen die Zwickauer zu Weihnachten wie ein sicherer Absteiger aus, doch mit einem Raketenstart ins neue Jahr hat sich das Team vorerst aus der Krisenzone geballert. Mit 13 Punkten aus sechs Spielen ist der FSV auf die Überholspur geraten. Nach dem "Dreier" in Erfurt hat die Mannschaft erstmals seit dem 9. Spieltag die Abstiegsplätze verlassen und führt die Rückrundentabelle der 3. Liga an. "Während der Hinrunde haben wir oft davon gesprochen, dass wir mal eine solche Serie brauchen", erinnert sich Toni Wachsmuth und fügt einen Atemzug später hinzu: "Den Erfolg haben wir uns aber hart erarbeitet."

Als Torsten Ziegner nach der 2:3-Niederlage beim Halleschen FC (11. Spieltag) sein Spielsystem von Dreier- auf Viererkette umstellte, zog eine größere Stabilität und Ordnung ins Mannschaftsgefüge ein. "Ich lasse zwar gern mit Dreierkette spielen, doch für unser Personal ist die Viererkette besser geeignet", ordnet der Trainer persönliche Befindlichkeiten dem Erfolg unter. Die Mannschaft spielt jetzt kompakter und stellt die Räume besser zu.

Die Zwickauer sind auch im neuen Stadion angekommen und seit sechs Heimspielen ungeschlagen, konnten dabei 16 Punkte verbuchen. Nur dem souveränen Spitzenreiter MSV Duisburg gelang es beim 1:1, einen Zähler aus der Arena im Stadtteil Eckersbach zu entführen. "Über die Heimstärke haben wir frisches Selbstvertrauen getankt und die mentale Blockade aus den Köpfen verbannt", verweist Ziegner auf den psychologischen Rückenwind. Seine Spieler spüren, dass sie in dieser Liga angekommen sind. "Wir haben unsere individuellen Fehler stark reduziert und lassen uns durch negative Erlebnisse nicht mehr so leicht aus der Bahn werfen", sieht der Coach einen Reifeprozess.