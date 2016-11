Nach dem Verzicht von Bromont: Weltreiterspiele 2018 in Tryon

erschienen am 03.11.2016



Die Weltreiterspiele 2018 finden in Tryon im US-Bundesstaat North Carolina statt. Das verkündete der Weltverband FEI am Donnerstag in Lausanne. Damit bleibt die WM nach dem Verzicht des ursprünglich vorgesehenen kanadischen Ausrichters Bromont in Nordamerika. Der Termin hat sich geändert, vom August wurde die Großveranstaltung auf den 10. bis 23. September verschoben.

Die Europameisterschaften 2017 in den Disziplinen Springen und Dressur finden vom 22. bis 27. August in Göteborg statt. Die Vielseitigkeitsreiter ermitteln ihren Europameister vom 17. bis 20. August im polnischen Strzegom.