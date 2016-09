Nach positiver Dopingprobe: Staatasanwalt ermittelt gegen Boxer Sturm

erschienen am 07.09.2016



Dem ehemaligen Box-Weltmeister Felix Sturm droht nach dessen positiver Dopingprobe juristischer Ärger. Wie Sport Bild berichtet, ermittelt die Kölner Staatsanwaltschaft gegen den 37-Jährigen. Das Anti-Doping-Gesetz sieht als Strafe eine Geldbuße bis hin zu drei Jahren Haft vor.

Sturm wurde nach seinem Sieg in der WM-Revanche gegen den Russen Fjodor Tschudinow am 20. Februar in Oberhausen in der A-Probe positiv auf die anabole Substanz Hydroxy-Stanozolol getestet. "Ich kann bestätigen, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Vorwurf ist ein Verstoß gegen das Gesetz gegen Doping im Sport", sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Daniel Vollmert.

Seit Dezember 2015 ist Doping in Deutschland im Strafrecht verankert. Auch von Tschudinow drohen Sturm nun in Form einer Klage auf Schadensersatz Konsequenzen. "Fjodors Team will Kompensation für die vielen Kosten, die entstanden sind, und für die entgangenen Kämpfe in dieser Zeit", sagte Dimitri Luschnikow, Sportdirektor der Patriot-Promotion, für die Tschudinow antritt.