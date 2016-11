Nach vier Monaten: Weltmeister Durm wieder im BVB-Training

erschienen am 03.11.2016



Fußball-Weltmeister Erik Durm ist bei Bundesligist Borussia Dortmund nach viermonatiger Verletzungspause ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Verteidiger absolvierte am Donnerstag nach dem 1:0 (1:0) der Westfalen in der Champions League gegen Sporting Lissabon das Training der Reservisten. Durm hatte sich lange mit den Folgen einer Knie-Operation herumgeplagt.

Auch Kapitän Marcel Schmelzer trainierte am Donnerstagvormittag wieder mit - ebenso wie Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, den Trainer Thomas Tuchel für das Spiel gegen Lissabon überraschend suspendiert hatte. Der Stürmerstar wird am Samstag beim Hamburger SV (15.30 Uhr/Sky) auch wieder im Kader stehen.