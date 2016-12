Nach zweitem McLaren-Report: Biathlon-Weltverband gründet Arbeitsgruppe

erschienen am 11.12.2016



Nach den weiterführenden Enthüllungen des zweiten McLaren-Reports zum staatlich geförderten Doping in Russland hat der Biathlon-Weltverband IBU die Gründung einer Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung der Thematik angekündigt. Das teilte der Verband am Sonntag mit. Das Experten-Gremium soll die IBU hinsichtlich der juristischen Konsequenzen aus den Vorfällen und des weiteren Vorgehens im Anti-Doping-Kampf beraten.