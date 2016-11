Nachfolger für Todt: Kreuzer neuer Sportdirektor beim KSC

erschienen am 25.11.2016



Oliver Kreuzer kehrt als Sportdirektor zum Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück. Der 51-Jährige wird zum 1. Dezember Nachfolger des freigestellten Jens Todt, der dreieinhalb Jahre beim KSC angestellt war und die Zusammenarbeit über das Ende seiner Vertragslaufzeit am 30. Juni 2017 nicht verlängern wollte. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Bereits von 2011 bis 2013 war Kreuzer Sportdirektor in Karlsruhe.

"Wir sind froh, dass wir die Position des Sportdirektors mit Oliver Kreuzer zeitnah neu besetzen können und freuen uns über seine Rückkehr in den Wildpark", sagte Karlsruhe-Präsident Ingo Wellenreuther. Auch als Spieler stand Kreuzer sechs Jahre für den KSC auf dem Platz, bevor er 1991 zu Bayern München wechselte.

"Die Zusammenarbeit und die Atmosphäre im Verein waren immer hervorragend. Die Herausforderung in einer sportlich schwierigen Zeit nehme ich sehr gerne an und werde mein Bestes geben", sagte er.

Kreuzer war in Vergangenheit unter anderem Sportchef beim Hamburger SV, zuletzt war er bei Karlsruhes Ligakonkurrent 1860 München unter Vertrag.