Nadine Müller gewinnt Diskuswettbewerb in Halle

erschienen am 20.05.2017



Die WM-Dritte und Lokalmatadorin Nadine Müller hat mit deutscher Jahresbestleistung den Diskuswettbewerb bei den Werfertagen in Halle/Saale gewonnen. Die 31-Jährige verwies mit 65,76 Metern die Olympiadritte Denia Caballero (Kuba/65,59) und Anna Rüh (Magdeburg/63,90) auf die Plätze zwei und drei. Vize-Europameisterin Julia Harting war verletzungsbedingt nicht am Start.