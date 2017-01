Nächste Niederlage für Ulm

erschienen am 11.01.2017



Der deutsche Vizemeister ratiopharm Ulm hat in der Top-16-Runde des Basketball-EuroCups auch sein zweites Spiel verloren. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath unterlag am Mittwoch in der Gruppe F beim litauischen Vertreter Lietkabelis Panevezys mit 84:86 (53:41). Fast über die gesamte Spielzeit hatten die Ulmer geführt, erst drei Minuten vor der Schlusssirene zogen die Gastgeber vorbei und hielten den Vorsprung.

Bester Werfer des Bundesliga-Spitzenreiters war Power Forward Raymar Morgan mit 27 Punkten. Mit zwei Niederlagen muss Ulm nun um das Weiterkommen bangen, in der vergangenen Woche hatte es zum Auftakt gegen Bundesliga-Konkurrent Bayern München eine Heimniederlage (57:68) gesetzt. Jeweils zwei Teams aus den vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein.

Am Abend spielt Gruppengegner München zudem gegen Chimki Moskau, in Gruppe H hofft der deutsche Pokalsieger Alba Berlin bei Valencia Basket auf seinen ersten Sieg.