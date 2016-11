Nächste Pleite für Köln in einem Westduell

18.11.2016

freiepresse.de

Sport-Mix

(PIXATHLON/SID)

DEL: Meister München siegt weiter - Köln und Nürnberg bleiben dran

Die Erfolgsserie von Meister Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hält an. Am 19. Spieltag feierten die Bayern gegen die Krefeld Pinguine ... weiterlesen