NÃ¤chstes Erstrunden-Aus: Beck scheitert auch in Peking frÃ¼h

Nächstes Erstrunden-Aus: Beck scheitert auch in Peking früh

erschienen am 01.10.2016



Annika Beck ist beim WTA-Turnier in Peking erneut an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die 22-Jährige aus Bonn, die schon in der Vorwoche beim Turnier im chinesischen Wuhan in Runde eins ausgeschieden war, unterlag gegen die Schweizerin Belinda Bencic mit 3:6, 2:6.

Als zweite Deutsche steigt am Samstag die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki (Berlin) gegen Mirjana Lucic-Baroni (Kroatien) ins Turnier ein. Die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) genießt als topgesetzte Spielerin in der ersten Runde ein Freilos.