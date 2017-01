Nationalmannschaft für Kramer kein Thema mehr

erschienen am 08.01.2017



Für Fußball-Weltmeister Christoph Kramer von Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist die Nationalmannschaft kein Thema mehr. "Die Nationalmannschaft war immer ein Träumchen, das habe ich einmal erlebt. Aber in meinem Kopf spielt die Nationalmannschaft keine Rolle mehr", sagte der defensive Mittelfeldspieler im Trainingslager in Marbella.

Im vergangenen Jahr hat der 25-Jährige lediglich ein Länderspiel bestritten. In der Hinrunde zeigte Kramer wechselhafte Leistungen. "Ich weine auch nichts hinterher, bin sehr stolz auf das Erreichte", sagte Kramer, der nur wenig Hoffnung auf eine Rückkehr in den Kreis der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat: "Natürlich ist das Fußball-Geschäft schnelllebig, vielleicht bekomme ich noch mal eine Einladung - aber das habe ich nicht mehr auf dem Schirm."

Kramer stand im WM-Finale 2014 gegen Argentinien (1:0 n.V,) in der Startformation, ging in der ersten Halbzeit aber K.o. und musste mit Erinnerungslücken ausgewechselt werden.