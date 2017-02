Nationaltorhüterin Benkarth verlängert in Freiburg

erschienen am 18.02.2017



Fußball-Nationaltorhüterin Laura Benkarth hat ihren auslaufenden Vertrag beim Bundesligisten SC Freiburg verlängert. Dies teilte der SC am Samstag mit, ohne nähere Angaben zu den Vertragsinhalten zu machen. Die 24 Jahre alte Olympiasiegerin spielt seit ihrer Jugend in Freiburg.