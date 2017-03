Nationaltorwart Neuer wieder im Bayern-Training

erschienen am 27.03.2017



Nationaltorwart Manuel Neuer ist am Montag ins Training des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München zurückgekehrt. Der DFB-Kapitän absolvierte an seinem 31. Geburtstag eine Einheit mit Torwarttrainer Toni Tapalovic.

Neuer hat seine Teilnahme an den ersten Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr gegen England (1:0) und in der WM-Qualifikation in Baku gegen Aserbaidschan (4:1) wegen Wadenproblemen absagen müssen. Am Samstag im Liga-Heimspiel des souveränen Tabellenführers gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr/Sky) dürfte Neuer aber wieder einsatzbereit sein.