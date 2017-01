Nations Cup: Eishockey-Frauen besiegen Tschechien

erschienen am 05.01.2017



Die Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) hat auch ihr zweites Spiel beim Nations Cup in Füssen gewonnen. Beim 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) gegen Tschechien sorgte Manuela Anwander vom ESC Planegg mit ihrem Tor in der dritten Minute der Verlängerung für die Entscheidung.

Zuvor hatte ihre Vereinskollegin Bernadette Karpf die Gastgeberinnen in der vierten Spielminute mit 1:0 in Führung gebracht. Nach einem torlosen zweiten Drittel glich Katerina Bukolska in der 53. Minute für Tschechien zum 1:1 aus. Am Mittwoch hatte Deutschland zum Auftakt gegen Schweden mit 2:0 gewonnen.

Ihr drittes Turnierspiel bestreitet die Mannschaft von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker am Freitag um 19.30 Uhr gegen den viermaligen Olympiasieger Kanada.