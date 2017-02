Nazarov: Wir müssen die großen Jungs zum Laufen bringen

Zweimal traf der 26-Jährige seit der Winterpause für den FC Erzgebirge, nachdem er eingewechselt wurde. Mit der Jokerrolle gibt er sich vor dem Derby gegen Dynamo Dresden nicht zufrieden und erklärt, warum er sich bisher in Aue schwertat.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 23.02.2017



Aue. Mangelndes Selbstbewusstsein war nie das Problem von Dimitrij Nazarov. Daran änderte sich auch nichts, als er vergangenen Sommer vom Karlsruher SC zu Erzgebirge Aue wechselte und im Lößnitztal erst einmal auf der Bank Platz nehmen musste. So schnappte er sich vergangenen Freitag gegen Eintracht Braunschweig den Ball und führte den Handelfmeter aus, den er kurz zuvor selbst provoziert hatte. "Ich habe bisher alle Elfmeter in der 2. Bundesliga verwandelt", erklärt Nazarov. "Wenn ich mir nicht sicher gewesen wäre, hätte ich mir den Ball nicht genommen. Das wussten die Jungs auch und deswegen gab es keine Diskussion darüber, wer schießt."

Der Treffer zum 1:1 in Braunschweig und zum 2:1-Sieg gegen Heidenheim Anfang Januar geben dem 26-Jährigen zusätzlichen Aufwind. Denn bei aller Freude über die wichtigen Tore ist der Offensivspieler nicht damit zufrieden, dass er in diesen Partien nur eingewechselt wurde. "Mein Anspruch ist nicht die Jokerrolle", sagt er. "Ich will nicht nur zehn Minuten oder eine Halbzeit spielen, ich will der Mannschaft von Anfang an weiterhelfen - das ist aber bei allen Fußballern so." Besonders sein Auftritt in Braunschweig war die beste Bewerbung für einen Startelfeinsatz am Sonntag (13.30 Uhr) im Derby gegen Dynamo Dresden. Nazarov belebte die bis dahin harmlose Offensive der Veilchen.

Allerdings gelang ihm das bei seinen sechs Saisoneinsätzen von Beginn an nicht. Seine Erklärung dafür: Er wurde auf der für ihn ungewohnten Flügelposition aufgestellt. "Meine Stärken liegen im Zentrum. Auf den Außen ist es ein ganz anderes Spiel. Du bekommt den Ball oft lang, musst über die Schnelligkeit kommen. Das ist einfach nicht mein Ding", meint Nazarov und fügt hinzu: "Meine Qualität ist es, in den torgefährlichen Raum in der Zentrale zu kommen. Dort kann ich mit Pässen, schnellen Drehungen und Abschlüssen weiterhelfen, dort fühle ich mich pudelwohl, dort kenne ich die Abläufe perfekt."

Angesichts Nazarovs Formkurve wäre es keine Überraschung, wenn sich Trainer Pavel Dotchev im Sachsenderby für ihn als hängende Spitze hinter Pascal Köpke entscheidet - und Winter-Neuzugang Albert Bunjaku auf der Bank sitzt. Die Rivalität zwischen Lila-Weißen und Schwarz-Gelben lernte er beim 3:0-Erfolg der Auer im Hinspiel nur als Zuschauer kennen. Derbys sind für den Nationalspieler Aserbaidschans jedoch keine unbekannten Herausforderungen. "Volles Haus, Super-stimmung, aufgeheizte Fans - da ist jeder bis in die Haarspitzen motiviert", berichtet der in der ehemaligen Sowjetunion geborene und in Worms aufgewachsene Profi von den Derbys mit dem KSC. "Man merkt schon die ganze Woche, dass diese Partie etwas Besonderes ist. Alle reden nur über Dynamo Dresden. Wir wollen unbedingt die drei Punkte hierbehalten."

Ein Rezept für einen Sieg gegen den Tabellensechsten aus der Landeshauptstadt kennt er ebenfalls: "Die Spieler aus Dresdens Abwehrkette und auch der defensive Mittelfeldspieler Marco Hartmann sind groß gewachsen. Wir müssen flach spielen und die großen Jungs zum Laufen bringen." Nazarov, mit 92 Zweitligaeinsätzen einer der Erfahrenen im FCE-Kader, fordert, dass man aus den bisherigen Partien nach dem Aufstieg die richtigen Schlüsse zieht: "In dieser Liga stehen die Mannschaften ganz oben, die geradlinig spielen. Zu viel quer zu passen, hilft uns nicht weiter. Wir müssen dann auch einfach mal aus der zweiten Reihe schießen." Dafür braucht es trotz der Lage als Tabellenschlusslicht vor allem eines: Selbstvertrauen. Für Nazarov sollte dies das geringste Problem sein.