Nebelhorn Trophy vereint namhafte Stars im AllgÃ¤u

Nebelhorn Trophy vereint namhafte Stars im Allgäu

Eiskunstlauf: Oberstdorf erwartet Teilnehmer aus 19 Ländern - Mehrere WM-Medaillengewinner am Start

erschienen am 21.09.2016



Oberstdorf. Der vorolympische Winter wirft seine Schatten voraus. Einen Monat vor dem Auftakt der Grand-Prix-Serie in Chicago lockt die Nebelhorn Trophy von Donnerstag bis Sonnabend Eiskunstlaufstars aus vier Kontinenten ins Oberst- dorfer Eissportzentrum.

An den Start gehen 24 Damen, 22 Herren, 13 Paare und 16 Eistanzduos aus 19 Ländern, darunter neben solchen Eiskunstlauf-Hochburgen wie Russland und den USA auch Exoten aus Brasilien und Malaysia. Zu den prominentesten Teilnehmern zählen Lisa Tuktamyscheva, die Weltmeisterin von 2015, und Anna Cappellini/Luca Lanotte aus Italien, die Eistanz-Weltmeister von 2014. Das deutsche Aufgebot führen Aljona Savchenko/ Bruno Massot an, die im Allgäu trainieren. Bei der 48. Auflage des Wettbewerbs wollen sie dem heimischen Publikum erstmals ihre neuen Programme vorstellen und versuchen, an die Erfolge der vergangenen Saison anzuknüpfen. Bei ihrem gemeinsamen Debüt auf der internationalen Bühne hatten die fünfmalige Weltmeisterin und ihr neuer Partner auf Anhieb Silber bei der EM und Bronze bei der WM gewonnen.

Die Chemnitzer Farben vertritt Lutricia Bock, die aktuelle Deutsche Meisterin. "Die Vorbereitung läuft gut", zeigte sich die 17-Jährige vor der Abreise optimistisch. Nach ihrem Sieg bei einem Sommerwettkampf in Detroit (Kanada) sowie Platz 12 beim Junioren-Grand-Prix in Ostrava konnte sie sich mit Platz sieben bei der Lombardia-Trophy in Bergamo weiter steigern.

Von den Siegern 2015 sind als einzige Madison Chock/Evan Bates (USA), die WM-Dritten im Eistanz, erneut dabei. Die Nebelhorn Trophy gehört zur Challenger-Serie, bei der mehr Weltranglistenpunkte vergeben werden als bei anderen Herbstturnieren. (tc)