Neue Aufgabe für einen Dauerbrenner

Sebastian Hertner findet sich nach dem Trainerwechsel bei Erzgebirge Aue auf einer etwas anderen Position wieder. Die Länderspielpause kommt da gerade recht.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 24.03.2017



Aue. Sebastian Hertner hat nun den Job, um den er seine Mitspieler vor zwei Monaten nicht beneidete. In dem System des neuen Trainers Domenico Tedesco mit Dreierkette besetzt der 25-Jährige die linke Außenbahn. Die Dreierkette ist den FCE-Profis aber nicht komplett neu. Pavel Dotchev testete im Wintertrainingslager eine ähnliche Taktik. Hertner hatte in dieser Variante jedoch einen Platz in der Dreierkette, nun muss er den Flügel beackern. "Das bedeutet viel mehr Sprints als zuvor", weiß Hertner. "Du musst defensiv die Fünferkette vervollständigen, um die Innenverteidiger abzusichern - und trotzdem jede Aktion nach vorne mitmachen. Da bist du läuferisch am Limit."

Ein Sieg im Heimspiel gegen Karlsruhe und ein Punktgewinn auswärts in Bochum sind eine positive Bilanz für Tedesco und seine Taktik. Euphorie ist zwar nicht angebracht, doch defensiv steht Aue stabil - und das, obwohl einige Akteure auf neuen Positionen ranmussten. Unter anderem die Außenverteidiger Calogero Rizzuto und Hertner. "Durch die drei Innenverteidiger haben wir mehr Absicherung nach hinten, sind nicht mehr so anfällig für Konter", erklärt Hertner, warum die schwächste Defensive der Liga unter Tedesco erst ein Gegentor kassierte. "Eine 3-4-3-Formation klingt immer offensiv, aber sie ist es nicht, wenn wir eine Fünferkette bilden. Das ist sehr variabel."

Dass Tedescos Ideen noch nicht vollständig auf dem Platz übertragen werden können, zeigte sich in Bochum in der zweiten Halbzeit. Die Veilchen schafften es nicht, sich vom Druck des Revierclubs zu befreien. Folgerichtig musste Aue auch den Ausgleichstreffer hinnehmen, an dem Hertner mit einem verlorenen Zweikampf gegen Bochums Torschützen Johannes Wurtz eine Mitschuld trug.

Umso gelegener kommt die Länderspielpause. "Der Trainer fordert viele neue Dinge, achtet auf Details. Um daran zu arbeiten, haben wir eine Woche mehr Zeit", meint Hertner, der als Linksfuß wenig interne Konkurrenz auf seiner Position hat und in 24 der 25 Punktspiele in der Startelf stand. Auch nächste Woche Freitag, in der Partie gegen St. Pauli, wird der Schwabe gesetzt sein. "Wir wissen, dass es ein wichtiges Spiel ist, aber es bringt nichts, sich zusätzlich Druck zu machen", sagt Hertner zu dem Duell der abstiegsbedrohten Clubs. "Wir müssen unser Spiel durchbringen, dann stellen wir jeden Gegner vor Probleme." (sesi)

Testspiel: Der FC Erzgebirge spielt am Freitag, 18 Uhr im Erzgebirgsstadion gegen den weißrussischen Erstligisten Dinamo Brest.