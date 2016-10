Neue Taktik, altes Dilemma

Fußball-Drittligist Zwickau kassiert eine 2:3-Niederlage beim Halleschen FC. Auch eine geänderte Taktik brachte keinen Erfolg.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 17.10.2016



Halle. Es sollte nach der 14-tägigen Punktspielpause so etwas wie einen Neustart geben. Stattdessen standen Zwickaus Drittligafußballer am Ende wieder mit leeren Händen da. Ein bisschen Trost gab es nach Abpfiff vor dem Gästefanblock, wo die mitgereisten Anhänger die Spieler mit Sprechchören ermunterten. Das 2:3 war verdient, gestand wenig später Trainer Torsten Ziegner ein. "Wenn du drei Gegentore nach Standards bekommst, dann sieht man, welche Qualität du in der 3. Liga brauchst", sagte er und fügte einen wichtigen Nebensatz noch an: " ... du auch im Kopf brauchst."

Genau dies wird mit andauernder Erfolglosigkeit immer schwieriger. Die Niederlage in Halle war die siebente am 11. Spieltag. Aus den fünf Ost-Derbys sprang ein Zähler beim 0:0 daheim gegen Magdeburg heraus. Dass diese Negativerlebnisse nicht spurlos an den Akteuren vorbeigehen, war nach dem 0:1-Rückstand im Erdgas Sportpark zu sehen. "Danach haben wir die Ordnung verloren. Natürlich strotzen wir momentan nicht gerade vor Selbstvertrauen", schätzte Marcel Bär ein.

Der torgefährlichste Stürmer des FSV gehörte wie Ronny König, der zweitbeste Schütze im Team, nicht der Startelf an. Dafür bekamen Mike Könnecke und Nils Miatke, die zuletzt zum Teil nicht im 18er-Aufgebot standen, ihre Chance. Mit neuer Taktik setzte Ziegner auf den laufstarken Jonas Nietfeld als einzigen Angreifer. Mit einem 4-2-3-1-System (bisher 3-2-3-2) wollte der Trainer mehr Stabilität in die Abwehr bekommen, was in Halle auch gelang. Zwei Wochen bimste der Trainer, der nicht zur Ausbildung in Köln weilte, seinen Männern ein, dass sie den Gegner im Ballbesitz erst im Mittelfeld attackieren sollten anstatt schon im Angriff. "Wir haben in der ersten Halbzeit die Räume eng gemacht, standen im Zentrum kompakter", sagte Abwehrchef Marcel Gebers, ohne die Taktikumstellung endgültig bewerten zu wollen: "Dazu ist es noch zu früh. Aber eine Halbzeit hat es funktioniert."

Das Unheil lag diesmal in der unzureichenden Verteidigung der zweiten Bälle nach Standards. So gelangen der Elf von Rico Schmitt zwei Treffer (Ajani nach Ecke, Fennell nach Freistoß). Hinzu kam der direkt verwandelte Freistoß von Baumgärtel. So stand es nach 84 Minuten aus Zwickauer Sicht 0:3, ehe der eingewechselte König mit einem Sonntagsschuss ins Dreiangel für Hoffnung sorgte. Patrick Göbel verwandelte schließlich einen Foulelfmeter (88.), was kurz zuvor Toni Wachsmuth noch misslungen war. Letztlich blieb der Treffer zum 2:3-Endstand aber Ergebniskosmetik.

Für die anstehenden Partien gegen den FSV Frankfurt, in Aalen und gegen die Sportfreunde Lotte sollte das Aufbäumen aber nicht unbedeutend sein. "Daran sieht man unseren Mut. Wir glauben weiter an uns", sagte Gebers. Und König verlor trotz der zweiten Gelb-Roten Karte seiner Karriere ebenso nicht die Zuversicht. "Wir brauchen nur die erste Hälfte anschauen. Nur müssen wir da in Führung gehen." Dass dies nicht gelang, sagt natürlich auch etwas aus. Kapitän Toni Wachsmuth fand jedenfalls trotz der gezeigten Moral und guter erster Halbzeit einige Punkte für eine kritische Analyse: "Es kann nicht sein, dass wir erst einen 0:3-Rückstand brauchen, um eine Reaktion zu zeigen."