Neuer Champions-League-Ball in Drachen-Print-Optik

erschienen am 13.02.2017



Mit neuen Bällen Richtung Finale: Mit dem Start des Achtelfinales kommt in der Fußball-Champions-League ab Dienstag ein neues Spielgerät namens "Finale Cardiff" zum Einsatz. Das Design des Balles ist laut Hersteller adidas eine Hommage an den Gastgeber des diesjährigen Finales: der walisischen Hauptstadt Cardiff.

Die Optik wird von einem auffälligen Drachen-Print beherrscht, der an die walisische Flagge erinnert. Inspiriert von der keltischen Mythologie, symbolisiert der Drachen-Print Kraft und Stärke und steht somit nach Angaben des Sportartikelherstellers aus Herzogenaurach für die Entschlossenheit, mit der die besten Teams Europas die K.O.-Spiele angehen werden.