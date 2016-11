Neuer Coach für Aubameyang: Camacho soll Gabun übernehmen

erschienen am 26.11.2016



Pierre-Emerick Aubameyang bekommt in der Fußball-Nationalmannschaft von Gabun offenbar kurz vor der Afrika-Meisterschaft im eigenen Land einen neuen Trainer. Der Spanier José Antonio Camacho (61) war am Samstag in der Hauptstadt Libreville und bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass er vor der Unterschrift beim gabunischen Fußball-Verband stehe.

Beim Team um den Torjäger von Borussia Dortmund soll der frühere Real-Madrid-Profi die Nachfolge des Portugiesen Jorge Costa antreten, der Anfang des Monats entlassen worden war. Der Afrika-Cup in Gabun beginnt am 14. Januar. Camacho war zuletzt bis 2013 als Nationaltrainer von China an der Seitenlinie aktiv.