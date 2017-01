Neuer Spielplan: Alle NFL-Viertelfinals live bei Sat.1

erschienen am 14.01.2017



Nach Wetterkapriolen in Kansas City sind die Play-off-Viertelfinalspiele der US-Profiliga NFL an diesem Wochenende allesamt im Free-TV auf Sat.1 zu sehen. Ursprünglich war die Partie zwischen den gastgebenden Chiefs und den Pittsburgh Steelers für den Sonntagabend bei ProSieben MAXX geplant, doch heftiger Schneefall zwang die Organisatoren zu einer Verschiebung um sieben Stunden. Nun ist das Spiel in der Nacht zum Montag (02.20 Uhr) bei Sat.1 zu sehen.

Los geht es am Samstag (Spielbeginn 22.35 Uhr) mit dem Duell Atlanta Falcons - Seattle Seahawks. Die nächste Sendung folgt in der Nacht (02.15), wenn Titelkandidat New England Patriots die Houston Texans empfängt.

Sonntagabend schließt das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen zwischen den Dallas Cowboys und den Green Bay Packers (22.40) an, das Duell zwischen den Chiefs und den Steelers bildet den Abschluss. Im Livestream können alle Spiele auf ran.de, der ran-App, auf den Senderseiten von Sat.1 und ProSieben MAXX sowie den Sender-Apps verfolgt werden. - Das Viertelfinale im Überblick:

Samstag, 14. Januar

Atlanta Falcons - Seattle Seahawks (22.35 Uhr/Sat.1)

Sonntag, 15. Januar

New England Patriots - Houston Texans (02.15/Sat.1)

Dallas Cowboys - Green Bay Packers (22.40/Sat.1)

Montag, 16. Januar

Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers (2.20/Sat1)