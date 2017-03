Neues Logo, neuer Name der Nationalmannschaft: Seglerverband gibt sich "modernen" Anstrich

erschienen am 24.03.2017



Neues Logo, neuer Name für den Olympia-Kader: Der deutsche Segler-Verband (DSV) will die Entwicklung hin zu einem "modernen und serviceorientierten Verband" auch nach außen abbilden. Die Segel-Nationalmannschaft wird künftig als "German Sailing Team" an den Start gehen. An die Stelle des bisherigen Signets tritt zudem ein neues schwarz-rot-goldenes Logo für Verband und Spitzensportler.

"Mit dem neuen Logo und auch mit der internationalen Bezeichnung für unsere Nationalmannschaft entwickeln wir unseren Außenauftritt mutig, aber trotzdem im Sinne der Kontinuität und Tradition weiter", sagte DSV-Generalsekretär Goetz-Ulf Jungmichel. Diese Veränderung unterstreiche auch ein "neues Selbstverständnis als moderner Dienstleister. Wir treten klar, modern und selbstbewusst auf."

Zum Jahresende hatte der DSV die Zusammenarbeit mit dem Sailing Team Germany (STG) beendet, das nach seiner Gründung 2009 durch ehemalige Spitzensegler wie Jochen Schümann die Segelnationalmannschaft unter seinem Dach versammelt hatte. Nun zeichnet wieder der Verband selbst auch für die Olympia-Segler verantwortlich.