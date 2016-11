Neues NHL-Team heißt Vegas Golden Knights

erschienen am 23.11.2016



Das 31. Team der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL heißt Vegas Golden Knights. Klubchef Bill Foley präsentierte am Dienstag Namen, Logo und Farben der Mannschaft, die ab 2017 in einer 17.500 Zuschauer fassenden Arena in Las Vegas auf das Eis gehen wird.

Auf dem Logo der "Goldenen Ritter" ist ein Helm mit V-förmigem Sichtfeld vor einem Schild zu sehen. "Ein Ritter beschützt diejenigen, die Schutz brauchen. Er gibt niemals auf - und das wird auch unser Team niemals tun", sagte Foley.