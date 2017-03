Neustart in Südkorea - Olympiatraum lebt

Das Rodeln macht ihr wieder Spaß - und sogar der Traum von Olympischen Spielen wird im kommenden Winter für Aileen Frisch wahr. Dafür hat die 24 Jahre alte Erzgebirgerin sogar ihren deutschen Pass abgegeben.

Von Thomas Scholze

erschienen am 13.03.2017



Altenberg. 90 Tage am Stück darf sie bleiben, dann muss sie raus aus Deutschland. So lange gilt das Touristenvisum, mit dem Aileen Frisch als Nicht-EU-Ausländerin einreist. Die 24-Jährige ist in Sachsen geboren, doch sie ist keine Deutsche mehr. Im Dezember hat sie den koreanischen Einbürgerungstest - unter anderem wurde das Singen der Nationalhymne gefordert - bestanden, jetzt hat sie einen koreanischen Pass. Als einzigen. Den deutschen hat sie - um endlose bürokratische Warteschleifen abzukürzen - abgegeben. Denn viel Zeit hat Aileen nicht. Sie will, sie wird im nächsten Februar bei den Olympischen Spielen auf den Schlitten steigen. Als Koreanerin. Auf der Heimbahn in Pyeongchang.

Nicht der Name Frisch wird dann in der Startliste auftauchen, sondern Lim Ilwi. Lim ist der Familienname, der Einfachheit halber der des Funktionärs, der die schlanke Blondine zum Wechsel der Nationalität überredete. Ilwi bedeutet "Die den ersten Platz gewinnt" und zeigt ziemlich deutlich, was die Asiaten von ihrer neuen Rodelrakete bei den Winterspielen erwarten. "Nicht so ganz realistisch", weiß die Sportlerin, "aber ich mache das auch nicht zum Spaß. Ich will mich im nächsten Jahr wieder richtig in Form bringen und für Korea das bestmögliche Ergebnis einfahren." Ein Top-Sechs-Platz wäre wohl so ein Ergebnis, eine Medaille der große Traum.

Lim Ilwi liebt den Rodelsport. Schon als Kind ging es für die Blondine immer rasant bergab - beziehungsweise bergauf - bis zum Junioren-Weltmeistertitel 2012. Ein Jahr später wurde sie auf der schweren Bahn in Whistler WM-Fünfte bei den Großen - ein Top-Ergebnis. Doch 2015 machte sie Schluss, noch bevor ihre Karriere richtig Fahrt aufgenommen hatte. "Ich hatte keine Freude mehr an meinem Sport. Und ohne Spaß und Freude kann man bei keiner Sache wirklich gut sein", erklärt sie ihre Beweggründe. In Deutschland hatte sie die besten Rodlerinnen des Planeten in der eigenen Mannschaft - Vorbilder, aber auch Konkurrentinnen. Zu große Konkurrenz - Aileen stellte den Schlitten in die Garage.

Schon während des Abtrainierens erreichte sie die erste Anfrage aus Südkorea. "Komisch und seltsam", fand die Deutsche das damals und lehnte ab. Anfang 2016 versuchten es die Asiaten erneut - und hatten mehr Erfolg. "Ich vermisste den Sport mittlerweile, sehnte mich nach dem Rodeln, das ja doch mein Leben war", sagt Aileen Frisch, die nun Lim Ilwi heißt.

Sie rodelt wieder. Ihr Trainer ist Steffen Sartor, Ehemann der ehemaligen Skeleton-Weltmeisterin Diana Sartor. Ein deutscher Techniker bastelt an den koreanischen Schlitten, um sie konkurrenzfähig zu machen. "Alle geben sich große Mühe, aber wir haben auch in dieser Beziehung Nachteile", berichtet Lim Ilwi, "die Schlitten der Deutschen zum Beispiel werden in stabilen Kisten von Wettkampfort zu Wettkampfort transportiert. Unsere stecken in Säcken. Als wir sie nach dem Flug aus Korea zum Weltcup in Altenberg in Empfang genommen haben, waren Beulen und Schrammen dran."

Ziemlich chaotisch ist auch die Organisation. Die erste Zeit lebte Aileen als Koreanerin von ihren Ersparnissen, einen über mündliche Absprachen hinausgehenden Vertrag gab es nicht. Künftig soll die Finanzierung über einen koreanischen Verein erfolgen. Schwierig war auch der Start mit neuen Teamkolleginnen. "Koreaner sind sehr zurückhaltend", erklärt Frisch, "mit Fremden spricht man eigentlich überhaupt nicht. Zudem haben mich die Mädels nicht als Unterstützung, eher als Bedrohung gesehen. Sie sind momentan athletisch zum Teil sogar besser als ich, aber ihnen fehlt die Erfahrung. Sie haben erst mit 17, 18 Jahren angefangen - eigentlich zu spät, um ein Weltklasse-Rodler zu werden." Besser versteht sich die Neue mit den koreanischen Rodel-Herren, Ein- wie Doppelsitzer. "Sie erkundigen sich bei mir, holen sich Tipps." Lim Ilwis' Zuhause ist jetzt ein Vorort der 10-Millionen-Einwohner-Metropole Seoul. An die Umgangsformen gewöhnt sie sich langsam, noch langsamer an das oft sehr scharf gewürzte Essen. Bei einem Lokalbesuch erlebte sie sogar einen Kulturschock: "Es gab Suppe. Ein Oktopus wurde noch lebend in den Sud geworfen. Das war sehr befremdlich."

Das Ziel heißt Olympia. Dafür haben die Koreaner eine vereiste Anschubstrecke gebaut, auf der die Athleten auch im Sommer trainieren können. Die Bahn in Pyeongchang wird Lim Ilwi im nächsten Februar von vielen Trainingsfahrten bestens kennen. "Das Fahrgefühl kommt zurück", spürt sie, "an der Athletik muss ich arbeiten." Ein Berg an Arbeit. 19. war sie beim letzten Rennen dieses Winters in Altenberg. Übernachtet hat die Koreanerin in ihrem Kinderzimmer - daheim in Schellerhau.